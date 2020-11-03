svetlana5_5

В адвокатской деятельности предоставляю правовую помощь, а именно:
СЕМЕЙНОЕ право:
1. расторжения брака (его недействительность, обновления);
2. раздел имущества супругов нажитого совместно;
3. признание имущества личной собственностью жены, мужа, как имущества приобретенного ею,
им в браке, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично;
4. взыскание алиментов на жену, детей до 18 и 23 лет, отцов, дедов;
5. взыскание задолженности (пени) по алиментам;
6. изменение размера алиментов;
7. лишение родительских прав, их обновление;
8. установление отцовства и его прекращения;
9. установления места проживания ребенка и встреч с ним;
10. отнятие малолетнего или несовершеннолетнего ребенка;
11. усыновления или отмена усыновления;
12. признание недееспособным (полностью, частично), его обновления.
ЖИЛИЩНОЕ право:
1. признание, приобретение и потеря права на жилье;
2. приватизация;
3. выделение долей в жилье;
4. установление порядка пользования жильем;
5. устранении препятствий в пользовании, собственности, аренде жильем;
6. признание недействительными ордера, свидетельства о приватизации, о наследстве, договоров: дарения, купли -
продажи, обмена жилья;
7. регистрация, изменение регистрации, снятие с регистрации (прописка и выписка);
8. заключения, изменение, расторжение договора найма;
9. изменение лицевых счетов;
10. вселения и выселения;
11. квартирный учет;
12. взыскании убытков заливкой жилья водой, другими повреждениями;
13. защита прав жителей общежитий.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ право:
1. восстановление срока для принятия наследства;
2. обязательная доля в наследстве;
3. признание права собственности на наследственное имущество;
4. недействительность завещания, свидетельства о наследстве по закону и завещанию;
5. установление проживания с наследодателем одной семьей;
6. изменение очередности получения наследства;
7. устранения от наследования;
8. выморочность наследия;
9. пожизненное содержание.
ЗЕМЕЛЬНОЕ право:
1. право пользования, собственности, аренды земельным участком;
2. выделение доли из состава земельного участка;
3. целевое назначение (его изменение);
4. признании недействительными: - решение местного совета о выделении земли в пользование,
собственность, аренду, - государственного акта; - договора аренды;
5. устранении препятствий в пользовании, собственности, аренде земли;
6. восстановления границ земельного участка;
7. возврат земельного участка из незаконного владения.
ТРУДОВОЕ право:
1. трудовые споры;
2. заключение, изменение и расторжение трудового договора;
3. освобождение, обновление или перевод на другую работу;
4. взыскание невыплаченной заработной платы при увольнении работника, или за время
вынужденного прогула;
5. изменение причин и даты увольнения;
6. истребование трудовой книжки;
7. материальная, дисциплинарная, административная ответственности;
8. признание незаконным и отмена приказа о наложении дисциплинарного взыскания или
увольнение с работы;
9. возмещение нанесенного ущерба (морального и материального).
ГРАЖДАНСКОЕ право:
1. признание недействительными и расторжение договоров;
2. возврат займа, депозита, банковского вклада;
3. взыскание морального, материального ущербов, пени, неустойки, штрафов;
4. работа с коллекторскими конторами, государственными исполнителями ОГИС;
5. установление юридических фактов:
5.1.
- проживание в населенном пункте, квартире, доме;
5.2.
- установление факта принятия наследства;
5.3.
- признание безвестно отсутствующим или умершим;
5.4.
- установление принадлежности право учредительного документа;
5.5.
- признание неправильности записи регистрации рождения, или смерти, или брака.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ право:
1. досудебное урегулирование спора, претензии;
2. возвращение долгов, взыскание убытков, неустойки, пени;
3. дебиторская задолженность.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ судопроизводство:
1. жалобы на неправомерные действия, бездействие, несвоевременную или ненадлежащую
деятельность субъектов властных полномочий;
2. признание решений недействительными;
3. устранение нарушений;
4. восстановление нарушенного права;
5. взыскание убытков;
6. обязательство совершить действия;
7. все вопросы связанные и обвинением в коррупции.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
1. Другие отрасли права.
2. Регистрация физических и юридических лиц.
3. Юридическое (абонентское) обслуживание граждан, ЧП, предприятий, учреждений, организаций,
др. заведений.
4. Уголовное право и ДТП.