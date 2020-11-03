svetlana5_5

Имею общий стаж работы более 30 лет, из которых стаж работы в юридической деятельности 19 л., из которых 11 л. - адвокатом

В адвокатской деятельности предоставляю правовую помощь, а именно:

СЕМЕЙНОЕ право:

1. расторжения брака (его недействительность, обновления);

2. раздел имущества супругов нажитого совместно;

3. признание имущества личной собственностью жены, мужа, как имущества приобретенного ею,

им в браке, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично;

4. взыскание алиментов на жену, детей до 18 и 23 лет, отцов, дедов;

5. взыскание задолженности (пени) по алиментам;

6. изменение размера алиментов;

7. лишение родительских прав, их обновление;

8. установление отцовства и его прекращения;

9. установления места проживания ребенка и встреч с ним;

10. отнятие малолетнего или несовершеннолетнего ребенка;

11. усыновления или отмена усыновления;

12. признание недееспособным (полностью, частично), его обновления.

ЖИЛИЩНОЕ право:

1. признание, приобретение и потеря права на жилье;

2. приватизация;

3. выделение долей в жилье;

4. установление порядка пользования жильем;

5. устранении препятствий в пользовании, собственности, аренде жильем;

6. признание недействительными ордера, свидетельства о приватизации, о наследстве, договоров: дарения, купли -

продажи, обмена жилья;

7. регистрация, изменение регистрации, снятие с регистрации (прописка и выписка);

8. заключения, изменение, расторжение договора найма;

9. изменение лицевых счетов;

10. вселения и выселения;

11. квартирный учет;

12. взыскании убытков заливкой жилья водой, другими повреждениями;

13. защита прав жителей общежитий.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ право:

1. восстановление срока для принятия наследства;

2. обязательная доля в наследстве;

3. признание права собственности на наследственное имущество;

4. недействительность завещания, свидетельства о наследстве по закону и завещанию;

5. установление проживания с наследодателем одной семьей;

6. изменение очередности получения наследства;

7. устранения от наследования;

8. выморочность наследия;

9. пожизненное содержание.

ЗЕМЕЛЬНОЕ право:

1. право пользования, собственности, аренды земельным участком;

2. выделение доли из состава земельного участка;

3. целевое назначение (его изменение);

4. признании недействительными: - решение местного совета о выделении земли в пользование,

собственность, аренду, - государственного акта; - договора аренды;

5. устранении препятствий в пользовании, собственности, аренде земли;

6. восстановления границ земельного участка;

7. возврат земельного участка из незаконного владения.

ТРУДОВОЕ право:

1. трудовые споры;

2. заключение, изменение и расторжение трудового договора;

3. освобождение, обновление или перевод на другую работу;

4. взыскание невыплаченной заработной платы при увольнении работника, или за время

вынужденного прогула;

5. изменение причин и даты увольнения;

6. истребование трудовой книжки;

7. материальная, дисциплинарная, административная ответственности;

8. признание незаконным и отмена приказа о наложении дисциплинарного взыскания или

увольнение с работы;

9. возмещение нанесенного ущерба (морального и материального).

ГРАЖДАНСКОЕ право:

1. признание недействительными и расторжение договоров;

2. возврат займа, депозита, банковского вклада;

3. взыскание морального, материального ущербов, пени, неустойки, штрафов;

4. работа с коллекторскими конторами, государственными исполнителями ОГИС;

5. установление юридических фактов:

5.1.

- проживание в населенном пункте, квартире, доме;

5.2.

- установление факта принятия наследства;

5.3.

- признание безвестно отсутствующим или умершим;

5.4.

- установление принадлежности право учредительного документа;

5.5.

- признание неправильности записи регистрации рождения, или смерти, или брака.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ право:

1. досудебное урегулирование спора, претензии;

2. возвращение долгов, взыскание убытков, неустойки, пени;

3. дебиторская задолженность.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ судопроизводство:

1. жалобы на неправомерные действия, бездействие, несвоевременную или ненадлежащую

деятельность субъектов властных полномочий;

2. признание решений недействительными;

3. устранение нарушений;

4. восстановление нарушенного права;

5. взыскание убытков;

6. обязательство совершить действия;

7. все вопросы связанные и обвинением в коррупции.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

1. Другие отрасли права.

2. Регистрация физических и юридических лиц.

3. Юридическое (абонентское) обслуживание граждан, ЧП, предприятий, учреждений, организаций,

др. заведений.

4. Уголовное право и ДТП.