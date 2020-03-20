подготовка юридических документов, набор текста, рерайт, копирайт

Здравствуйте, меня зовут Светлана.Очень рада, что вы зашли на мою страничку.Планирую работать на этом сайте в разных направлениях,основное конечно оказание юридических услуг, набор текстов, написание статей.Работаю без праздников и выходных, точнее работаю всегда,когда есть работа. Я ответственно подхожу к работе, поэтому выполню качественно

и вовремя. Немного о себе:В 2015 году я окончила Воронежский государственныйуниверситет, юридический факультет, гражданско-правовую специализацию. В том же

году устроилась юристом в фирму, то есть имею практический опыт работы.Помимо юриспруденции имею много иных навыков по работе винтернете, а также интересные хобби, которые могут вас заинтересовать. Примером

может послужить создание игрушек ручной работы.На подобные сайты меня привело дикое желание работать дома вкомфортных для меня условиях. Буду рада взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству!