svetlana692ro

Светлана Рощупкина svetlana692ro

 
31 годРоссия/Воронеж
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
подготовка юридических документов, набор текста, рерайт, копирайт

Здравствуйте, меня зовут Светлана.Очень рада, что вы зашли на мою страничку.Планирую работать на этом сайте в разных направлениях,основное конечно оказание юридических услуг, набор текстов, написание статей.Работаю без праздников и выходных, точнее работаю всегда,когда есть работа. Я ответственно подхожу к работе, поэтому выполню качественно

и вовремя. Немного о себе:В 2015 году я окончила Воронежский государственныйуниверситет, юридический факультет, гражданско-правовую специализацию. В том же

году устроилась юристом в фирму, то есть имею практический опыт работы.Помимо юриспруденции имею много иных навыков по работе винтернете, а также интересные хобби, которые могут вас заинтересовать. Примером

может послужить создание игрушек ручной работы.На подобные сайты меня привело дикое желание работать дома вкомфортных для меня условиях.  Буду рада взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству! 

Портфолио
Бухгалтерские услуги
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$10/час
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Транскрибация
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$10/час
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Юридические услуги
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
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