svetlana_74

Бухгалтерский и налоговый учет в полном объеме (ИП, ООО на УСН и ЕНВД)

УСН, ЕНВД, бухгалтерский и налоговый учет, бизнес-план, анализ и аудит, ревизии, кредиты и лизинг, лицензирование, делопроизводство, кадровый учет, з/п, учет основных средств и ТМЦ предприятия, расчет себестоимости товаров и услуг, расчеты с поставщиками, касса, банк-клиент подготовка заявок на участие в аукционах и торгах, решение юридических вопросов и споров, банк-казначейство, отчетность внутренняя, анализ, планирование, прохождение проверок контролирующими организациями и органами. Учет ГСМ, транспортных средств.

Знание программ: 1С все версии и направления, Контур, Камин, Налогоплательщик и др. Имею большой опыт в проведении ревизий и аудиторских проверок (торговля, производство, отчетность, расходы), составлении анализа деятельности предприятия с рекомендациями, участия в торгах и аукционах (от подготовки документации и до игры), прохождения проверок контролирующих органов и вышестоящих организаций.