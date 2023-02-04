svetlana_88

Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я специалист онлайн - поддержки. Мне нравится участвовать в начальных этапах проекта, чтобы получить четкое представление о масштабах и направлениях задач. С компьютером на "ты", поэтому имею навыки скоропечатания, так же занимаюсь транскрибацией, копирайтингом и рерайтингом. По ходу дела прохожу множественные курсы и радую своих клиентов

Почему стоит выбрать именно меня?

- Качество. Множество исполнителей берут заказ и выполняют его так, как считают нужным, я же в свою очередь перед выполнением работы выслушиваю клиента и все его потребности, узнаю, что нужно сделать тут, что подправить там, и только после этого приступаю к работе, благодаря этому я добиваюсь понимания своей задачи и сдаю клиенту заказ в наилучшей форме.

- Быстродействие. В отличии от множества других исполнителей, я беру заказ только в доступное для меня время, когда я полностью могу отдать себя и свои навыки для выполнения работы, в то же время, не смотря на всю скорость работы, качество выполнения остается на высшем уровне. Пока вы ждёте от других ответа, я сдам вам работу ещё до того, как вы напишите мне сроки.

Выбор за вами!