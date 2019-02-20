svetlana_gud1995

Светлана Гудовская svetlana_gud1995

 
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Образование: Экономист-менеджер (БИП -Белорусский Институт Правоведения) 

Предоставляемые услуги : Написание рекламных статей, информационных текстов любого объема и в сжатые сроки, составление пресс-релизов

Профессиональные навыки :Высокая скорость печати, легкий слог, уверенный пользователь ПК, четкое соблюдение стиля в наполнении сайта

Личные качества: Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований