Светлана Корней svetlana_korneisvetlana_kornei
59 летЭстония/Таллинн
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Веб-дизайн, создание сайтов под ключ, уникальные статьи
Веб-дизайн, создание сайтов под ключ, уникальные статьи, опыт более пяти лет
Портфолио
- Дизайн интернет-магазина111 просмотров
- Дизайн сайта Ресторан116 просмотров
- Промо-сайт113 просмотров
- Кошачий питомник158 просмотров
- Корпративный сайт118 просмотров
- Сайт-витрина100 просмотров
Дизайн сайтов
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