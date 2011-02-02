svetlana_kurzch

Образование:
Высшее - Институт Мировых Цивилизаций (2011-2016 г.)
Специальность: психолог
Курсы: сказкотерапия
Получение специальности - Контролер ОТК (3 разряд)
Средне-специальное - ПУ 46 г. Каменск-Шахтинского
Специальность: Оператор ЭВМ
Опыт работы:
01.03.2016 - наст. время
Learning-ALL (удаленная работа)
Должность: методист
Должностные обязанности:
составление обучающих курсов,
поиск и подборка информации, тематических картинок
01.10.2015 — 01.11.2015
ООО "Кристалл"
Должность: секретарь
Должностные обязанности:
работа с электронными документами;
ведение документации;
переговоры с поставщиками
02.02.2011-31.08.2011
ООО «КМЗ»
Должность: контролер ОТК
Должностные обязанности:
контроль качества продукции,
работа с чертежами и документами
Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (офисные программы, Интернет)
Навыки: администрирование групп в соц. сетях ( вк,одноклассники, фейсбук), копирайт, наполнение баз данных
Личные качества: ответственность, внимательность,исполнительность, умение работать с большим количеством информации.
Готова приступить к работе в ближайшее время.
Почта - [email protected]