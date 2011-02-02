svetlana_kurzch

Образование:

Высшее - Институт Мировых Цивилизаций (2011-2016 г.)

Специальность: психолог

Курсы: сказкотерапия

Получение специальности - Контролер ОТК (3 разряд)

Средне-специальное - ПУ 46 г. Каменск-Шахтинского

Специальность: Оператор ЭВМ

Опыт работы:

01.03.2016 - наст. время

Learning-ALL (удаленная работа)

Должность: методист

Должностные обязанности:

составление обучающих курсов,

поиск и подборка информации, тематических картинок

01.10.2015 — 01.11.2015

ООО "Кристалл"

Должность: секретарь

Должностные обязанности:

работа с электронными документами;

ведение документации;

переговоры с поставщиками

02.02.2011-31.08.2011

ООО «КМЗ»

Должность: контролер ОТК

Должностные обязанности:

контроль качества продукции,

работа с чертежами и документами

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (офисные программы, Интернет)

Навыки: администрирование групп в соц. сетях ( вк,одноклассники, фейсбук), копирайт, наполнение баз данных

Личные качества: ответственность, внимательность,исполнительность, умение работать с большим количеством информации.

Готова приступить к работе в ближайшее время.

Почта - [email protected]