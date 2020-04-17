svetlana_odessa7

дизайнер

Качественный дизайн в срокЗдравствуйте! Меня зовут Светлана, я занимаюсь дизайном полиграфии, а также веб-дизайн.

Буду рада предложить Вам свои услуги по созданию:

- Дизайн landing page

- Оформления сообщества в социальных сетях (Facebook, instagram, telegram, YouTube и проч.) + наполнение контентом и продвижением;

- Настраиваю Google рекламу;

- Провожу аудит сайта;

- Реконструкция дизайна старого сайта и запуск в работу + наполнение и продвижение по доступным ценам.

При работе строго следую ТЗ, при его отсутствии учитываю все пожелания клиента и его потребности. На выходе создам качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.При сотрудничестве со мной Вы получаете:

- опытного и ответственного работника;

- дизайн, который будет соответствовать Вашим требованиям и новым тенденциям;

- соблюдение сроков и качественный продукт.

Всегда рада помочь.