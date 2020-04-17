svetlana_odessa7

Качественный дизайн в срокЗдравствуйте! Меня зовут Светлана, я занимаюсь дизайном полиграфии, а также веб-дизайн.
Буду рада предложить Вам свои услуги по созданию:
- Дизайн landing page
- Оформления сообщества в социальных сетях (Facebook, instagram, telegram, YouTube и проч.) + наполнение контентом и продвижением;
- Настраиваю Google рекламу;
- Провожу аудит сайта;
- Реконструкция дизайна старого сайта и запуск в работу + наполнение и продвижение по доступным ценам.
При работе строго следую ТЗ, при его отсутствии учитываю все пожелания клиента и его потребности. На выходе создам качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.При сотрудничестве со мной Вы получаете:
- опытного и ответственного работника;
- дизайн, который будет соответствовать Вашим требованиям и новым тенденциям;
- соблюдение сроков и качественный продукт.
Всегда рада помочь.