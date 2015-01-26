svetlana_panova

Переводчик с португальского и английского языков
E-mail: [email protected]
Образование
Диплом бакалавра с отличием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность «перевод с английского языка».
На данный момент продолжаю учебу в КНУ им. Т. Шевченко в магистратуре.
Опыт работы
- Январь 2012, Лето 2012 - устный и письменный перевод с английского и немецкого языков для немецкой благотворительной организации Kinderhilfe Kowel
- 2013 – настоящее время - [фриланс] письменный перевод с английского и португальского языков (социально-политическая, юридическая, экономическая, медицинская тематика)
- Декабрь 2013 - волонтер-переводчик на ХХ Министерском заседании ОБСЕ в Киеве
- Октябрь 2014 – настоящее время - устный перевод с португальского языка в Шевченковском районном суде города Киева
Владение языками:
- украинский, русский – свободно;
- английский - свободно;
- португальский – свободно;
- немецкий – B2.
- Креативность, находчивость, оптимизм;
- Ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость;
- Коммуникабельность, неконфликтность, внимательность;
- Целеустремлённость, активная жизненная позиция.