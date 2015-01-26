svetlana_panova

Переводчик с португальского и английского языков

E-mail: [email protected]

Образование

Диплом бакалавра с отличием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность «перевод с английского языка».

На данный момент продолжаю учебу в КНУ им. Т. Шевченко в магистратуре.

Опыт работы

Январь 2012, Лето 2012 - устный и письменный перевод с английского и немецкого языков для немецкой благотворительной организации Kinderhilfe Kowel

2013 – настоящее время - [фриланс] письменный перевод с английского и португальского языков (социально-политическая, юридическая, экономическая, медицинская тематика)

Декабрь 2013 - волонтер-переводчик на ХХ Министерском заседании ОБСЕ в Киеве

Октябрь 2014 – настоящее время - устный перевод с португальского языка в Шевченковском районном суде города Киева

Дополнительные сведения

Владение языками:

украинский, русский – свободно;

– свободно; английский - свободно ;

; португальский – свободно;

свободно; немецкий – B2.

Личные качества:

Креативность, находчивость, оптимизм;

Ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость;

Коммуникабельность, неконфликтность, внимательность;

Целеустремлённость, активная жизненная позиция.

Знание компьютера: уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Internet; Photoshop)