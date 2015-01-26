svetlana_panova

Панова svetlana_panova

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик с португальского и английского языков

E-mail: [email protected]

 

 Образование

Диплом бакалавра с отличием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность «перевод с английского языка».

На  данный момент продолжаю учебу в КНУ им. Т. Шевченко в магистратуре.

Опыт работы

  • Январь 2012, Лето 2012 - устный и письменный перевод с английского и немецкого языков для немецкой благотворительной организации Kinderhilfe Kowel
  • 2013 – настоящее время - [фриланс] письменный перевод с английского и португальского языков (социально-политическая, юридическая, экономическая, медицинская тематика)
  • Декабрь 2013 - волонтер-переводчик на ХХ Министерском заседании ОБСЕ в Киеве
  • Октябрь 2014 – настоящее время - устный перевод с португальского языка в Шевченковском районном суде города Киева
Дополнительные сведения

Владение языками:

  • украинский, русский – свободно;
  • английский - свободно;
  • португальский – свободно;
  • немецкий – B2.
Личные качества:

  • Креативность, находчивость, оптимизм;
  • Ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость;
  • Коммуникабельность, неконфликтность, внимательность;
  • Целеустремлённость, активная жизненная позиция.
Знание компьютера:  уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Internet; Photoshop)