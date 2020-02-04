svetlana_psy

Редактирование и корректура. Причешу ваш текст) Сделаю текст ярче, эмоциональнее, сильнее!
Что я могу сделать с вашим текстом?
- исправлю опечатки во всем тексте - найду лишние или недостающие буквы, перестановки букв, которые при чтении нетренированный глаз не замечает;
- исправлю орфографические ошибки во всем тексте - проверю все слова на соответствие правилам русского языка;
- исправлю пунктуационные ошибки во всем тексте - уберу лишние знаки препинания и добавлю недостающие,
правильно оформлю прямую речь;
- исправлю грамматические ошибки во всем тексте - проверю, правильно ли образовано слово, сложное предложение, причастный и деепричастный обороты;
- унифицирую часто повторяющиеся единицы (термины, символы, единицы измерения, условные сокращения)
- исправлю стилистические ошибки - упрощу синтаксические конструкции, изменить неудачный порядок слов
- поправлю композицию текста - проработаю логику изложения, сюжет, выделю основную мысль;
- проверю факты (источники, цитаты, термины, даты, названия и имена, цифры)
подобрать слова с подходящей стилевой окраской для текста вашей тематики;
- переписывание текста вместо автора - он лишь помечает ошибки и делает правки, перечисленные выше;
- в случае, если ошибка незначительна, редактор сам ее исправляет;
- при обнаружении сложных и не совсем понятных формулировок и фрагментов, текст уходит на авторскую доработку;
- варианты исправления погрешностей могут быть подсказаны автору.
Действие аккаунта приостановлено!