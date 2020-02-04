svetlana_psy

Светлана svetlana_psy

 
45 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактирование и корректура. Причешу ваш текст) Сделаю текст ярче, эмоциональнее, сильнее!

﻿ ﻿﻿Что я могу сделать с вашим текстом?

    • исправлю опечатки во всем тексте - найду лишние или недостающие буквы, перестановки букв, которые при чтении нетренированный глаз не замечает;
    • исправлю орфографические ошибки во всем тексте - проверю все слова на соответствие правилам русского языка;
    • исправлю пунктуационные ошибки во всем тексте - уберу лишние знаки препинания и добавлю недостающие,

      правильно оформлю прямую речь;

    • исправлю грамматические ошибки во всем тексте - проверю, правильно ли образовано слово, сложное предложение, причастный и деепричастный обороты;
    • унифицирую часто повторяющиеся единицы (термины, символы, единицы измерения, условные сокращения)
    • исправлю стилистические ошибки - упрощу синтаксические конструкции, изменить неудачный порядок слов

      • подобрать слова с подходящей стилевой окраской для текста вашей тематики;

    • поправлю композицию текста - проработаю логику изложения, сюжет, выделю основную мысль;
    • проверю факты (источники, цитаты, термины, даты, названия и имена, цифры)

В обязанности редактора не входит:

    • переписывание текста вместо автора - он лишь помечает ошибки и делает правки, перечисленные выше;
    • в случае, если ошибка незначительна, редактор сам ее исправляет;
    • при обнаружении сложных и не совсем понятных формулировок и фрагментов, текст уходит на авторскую доработку;
    • варианты исправления погрешностей могут быть подсказаны автору.﻿