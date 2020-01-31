Переводчик английского языка

Дипломированный переводчик английского языка.

Образование: Киевский институт переводчиков при Национальной академии наук Украины, г. Киев, 2016 г. Специализация: филолог-переводчик английского языка. Диплом специалиста с отличием.

Опыт работы: штатный переводчик Киевского бюро переводов более 3-х лет.

Специализация: перевод текстов различных тематик.

Языки: английский/русский/украинский.

Занималась переводом:

юридических документов (договоров, уставных документов компаний, таможенных деклараций, судебных документов);

личных документов (паспортов, ИНН, выписок из банков, свидетельств о рождении/браке/смерти);

нотариальных документов (заявлений, аффидевитов, договоров о купле-продаже недвижимости);

бухгалтерских отчетов;

текстов для сайтов (недвижимость, косметика, отдых, туризм, юридические услуги);

медицинских текстов (мед. справки, врачебные заключения);

аудио-визуальных материалов;

художественных текстов;

текстов научного жанра;

презентаций компаний.

Устный перевод при заключении нотариальных сделок.