svetlanagmn

Опыт работы project manager (в международной веб компании) 5 лет.

Взаимодействие с проектировщиками, заказчиками, подрядными организациями

Сбор и анализ требований заказчиков и постановка задач разработчикам

Тестирование выполненной работы (включая тестирование на мобильных устройствах, планшета)

Координация работы участников проектных групп;

Написание инструкций, писем для клиентов.

Есть опыт в подборе персонала, адаптация персонала.

Есть большой опыт в написании уникальных статей на тему лайф коучинга и психологии.

Имею опыт психологической практики.

Опыт общения с американскими заказчиками

Владею английским языком.