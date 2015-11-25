svetlanagmn

Светлана Онищенко svetlanagmnsvetlanagmn
38 летУкраина/Чернигов
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Опыт работы project manager (в международной веб компании) 5 лет.
Взаимодействие с проектировщиками, заказчиками, подрядными организациями
Сбор и анализ требований заказчиков и постановка задач разработчикам
Тестирование выполненной работы (включая тестирование на мобильных устройствах, планшета)
Координация работы участников проектных групп;
Написание инструкций, писем для клиентов.
Есть опыт в подборе персонала, адаптация персонала.
Есть большой опыт в написании уникальных статей на тему лайф коучинга и психологии.
Имею опыт психологической практики.
Опыт общения с американскими заказчиками
Владею английским языком.