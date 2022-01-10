svetlanakon33

Контекстная реклама

Сбор семантического ядра через Wordstat и встроенные инструменты рекламных площадок

Создание объявлений: формулирование УТП, настройка расширений объявлений, создание графических креативов посредством встроенных инструментов

Разметка ссылок объявлений аналитическими метками, в т.ч. utm-метками

Загрузка кампаний в рекламные кабинеты

Настройка аудиторий ретаргетинга и ремаркетинга

Настройка целей в Яндекс.Метрике и Google Analytics

Медиапланирование

Управление ставками и бюджетами рекламных кампаний

Настройка автоматизированных стратегий назначения ставок

Сбор регулярной отчётности по итогам работы рекламных кампаний

Проведение технического аудита настроек кампаний

Оптимизация настроек кампаний для достижения KPI на основе статистических данных

Внесение массовых правок посредством Директ Коммандера, Редактора Google Ads и Excel; применение функций ВПР и СУММЕСЛИ, разделение по столбцам, транспонирование и другие возможности для подготовки отчетности