Кропотова Светлана Копирайтер

Я копирайтер, который умеет писать полезный и честный текст с понятной структурой и для людей, и для поисковых систем. Специализируюсь в SEO-, SMM-копирайтинге, в написании рекламных текстов, постов для социальных сетей, в разработке контентов для лэндингов, e-mail цепочек.