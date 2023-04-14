Светлана Кропотова svetlanakropsvetlanakrop
40 летРоссия/Киров
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Кропотова Светлана Копирайтер
Я копирайтер, который умеет писать полезный и честный текст с понятной структурой и для людей, и для поисковых систем. Специализируюсь в SEO-, SMM-копирайтинге, в написании рекламных текстов, постов для социальных сетей, в разработке контентов для лэндингов, e-mail цепочек.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Работа над landing pageнет просмотров
- Коммерческое предложение1 просмотр
- SEO-текстынет просмотров