svetlanaloktish

Журналист. Фрилансер. - Рерайт. Копирайт. Редактирование текстов.

Образование

Белорусский государственный университет; специальность - журналист (печатные СМИ).

Белгосуниверситет культуры; специальность - режиссер народных обрядов и праздников, преподаватель спецдисциплин.

Регулярно занимаюсь самообразованием.

Хорошо владею русским и белорусским языками. Английский - со словарем.

Опыт работы в районных газетах около 10 лет - корреспондент, заведующий отделом писем, ответственный секретарь.

Материалы печатались в республиканских журналах "Маладосць", "Гаспадыня", "Неман" (стихи в переводе на русский), альманахе "Гоман", газете "Літаратура і мастацтва", областной газете "Заря".

Автор поэтического сборника "Вышыванка" на белорусском языке (2008г.).

Автор сайта "Искусство общения": http://panisvetlana.ru/

Напишу статьи на любую тематику. Предпочитаю темы: воспитание, психология, социальные, народное искусство и творчество, литература, строительство и ремонт, права человека, деловое общение.

Качественно отредактирую русскоязычные и белорусскоязычные тексты.

Выполню переводы с русского языка на белорусский, и наоборот (стихи и прозу).