svetlanaloktish

Образование
Белорусский государственный университет; специальность - журналист (печатные СМИ).
Белгосуниверситет культуры; специальность - режиссер народных обрядов и праздников, преподаватель спецдисциплин.
Регулярно занимаюсь самообразованием.
Хорошо владею русским и белорусским языками. Английский - со словарем.
Опыт работы в районных газетах около 10 лет - корреспондент, заведующий отделом писем, ответственный секретарь.
Материалы печатались в республиканских журналах "Маладосць", "Гаспадыня", "Неман" (стихи в переводе на русский), альманахе "Гоман", газете "Літаратура і мастацтва", областной газете "Заря".
Автор поэтического сборника "Вышыванка" на белорусском языке (2008г.).
Автор сайта "Искусство общения": http://panisvetlana.ru/
Напишу статьи на любую тематику. Предпочитаю темы: воспитание, психология, социальные, народное искусство и творчество, литература, строительство и ремонт, права человека, деловое общение.
Качественно отредактирую русскоязычные и белорусскоязычные тексты.
Выполню переводы с русского языка на белорусский, и наоборот (стихи и прозу).