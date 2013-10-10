Светлана Махно svetlanamaxnosvetlanamaxno
Уважаемые Заказчики!
Я занимаюсь интересной мне работой, поэтому заказав у меня разработку логотипа, баннера, буклета и т.д. Вы получите качественную, сделанную с душой работу, которая будет не только радовать Вас и Ваших клиентов, но и приносить хорошую прибыль.
Все проекты разрабатываются с помощью лицензионного программного обеспечения Adobe CS4 (Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamwiever, Fireworks)
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Удобная схема работы:
1. Я изучаю ТЗ , и озвучиваю окончательную стоимость и сроки.
2. После одобрения возможна сделка без предоплаты через сервис безопасных сделок на сайте http://www.weblancer.net/help/16.html, либо необходима предоплата 30% -50% от стоимости. Для постоянных клиентов - без предоплаты.
3. Разрабатываю дизайн, учитывая ваши пожелания.
4. Вы утверждаете выполненную работу.
5. Оплачиваете остаток средств и получаете исходник.
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График работы:
по договоренности.
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Баннеры - gif от 20$
Визитки, бланки от 20$ за шт.
Срочные заказы - двойной тариф.
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Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
Контакты:
skype: svetlanamaxno
e-mail: [email protected]
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