Разработка и отрисовка логотипов, создание буклетов, визиток, баннеров....

Уважаемые Заказчики!

Я занимаюсь интересной мне работой, поэтому заказав у меня разработку логотипа, баннера, буклета и т.д. Вы получите качественную, сделанную с душой работу, которая будет не только радовать Вас и Ваших клиентов, но и приносить хорошую прибыль.

Все проекты разрабатываются с помощью лицензионного программного обеспечения Adobe CS4 (Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamwiever, Fireworks)

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Удобная схема работы:

1. Я изучаю ТЗ , и озвучиваю окончательную стоимость и сроки.

2. После одобрения возможна сделка без предоплаты через сервис безопасных сделок на сайте http://www.weblancer.net/help/16.html, либо необходима предоплата 30% -50% от стоимости. Для постоянных клиентов - без предоплаты.

3. Разрабатываю дизайн, учитывая ваши пожелания.

4. Вы утверждаете выполненную работу.

5. Оплачиваете остаток средств и получаете исходник.

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График работы:

по договоренности.

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Баннеры - gif от 20$

Визитки, бланки от 20$ за шт.

Срочные заказы - двойной тариф.

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Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!

Контакты:

skype: svetlanamaxno

e-mail: [email protected]