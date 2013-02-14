svetlanaselzer

Требуется дизайнер для разработки и доработки интернет - магазина. Требования: Опыт работы с интернет-магазинами, поисковыми платформами. - Мебель - Одежда и обувь - Аксессуары - ...
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Требуется дизайнер для разработки и доработки интернет - магазина. Требования: Опыт работы с интернет-магазинами, поисковыми платформами. - Мебель - Одежда и обувь - Аксессуары - ...
Уважаемые фрилансеры! Для завершения работ по отдельным блокам сайта требуется сделать ряд работ: программирование (php 5+MySQL), вёрстка , тестирование и т.д. в реальные сроки с возможностью дальнейшего сопровождения. Бюджет по соглашению.Все вопросы в ...