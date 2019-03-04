svetlanchesnokov

Светлана Чеснокова svetlanchesnokov

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Свадьба, юбилей, день рождения, рождение ребёнка. Стихи на заказ!

Свадьба, юбилей, день рождения, рождение ребёнка. Стихи и проза на заказ!

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$100/час
от $400от 1 дня
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