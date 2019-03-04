Светлана Чеснокова svetlanchesnokovsvetlanchesnokov
40 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Свадьба, юбилей, день рождения, рождение ребёнка. Стихи на заказ!
Свадьба, юбилей, день рождения, рождение ребёнка. Стихи и проза на заказ!
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Портфолио
- С юбилеем!102 просмотра
- Мишка (рассказ)96 просмотров
- Облака86 просмотров
- Всем рыжим!107 просмотров
- С днём рождения!129 просмотров
- Колыбельная сыну86 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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$100/час
от $400от 1 дня
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