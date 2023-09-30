Эффективные и стильные сайты для вашего бизнеса

Привет! Я Света, начинающий UX/UI-дизайнер, создаю чистые и продуманные интерфейсы, которые решают задачи бизнеса и удовлетворяют потребности пользователей. Создаю сайты на Tilda и делаю дизайн в Figma.



Ищу первых 3 клиентов, желающих иметь удобный и современный сайт за символическую цену. Планирую пополнить этими работами свое портфолио. Я в начале своего пути, поэтому максимально старательна, внимательна к пожеланиям и правкам, всегда стараюсь сделать лучше и больше! По первому образованию редактор, так что могу посодействовать в написании грамотных текстов на сайт.

Этапы рабочего процесса:

Знакомство и обсуждение проекта. Можно как в переписке (отправляю вам бриф), так и голосом или по видеосвязи. Созвон эффективнее, так как позволяет мне лучше понять бизнес-задачу, а вас освобождает от заполнения подробного брифа. Анализ конкурентов, составление продающей структуры сайта. Написание или рерайт (ваших) текстов. Разработка прототипа сайта. Разработка дизайн-концепции. Создаю мудборд: выбираю цвета, шрифты, композицию, стиль в дизайне, подбираю референсы. Разработка дизайна в Figma на основе ваших желаний, прототипа и мудборда. Верстка и настройка сайта на Tilda. Перенос макета из Figma, настройка адаптивности, проведение базовой SEO-оптимизации, подключение формы сбора заявок, CRM, сервисов Yandex и Google.

Согласовываю результаты каждого этапа с вами, что позволяет уменьшить количество правок и гарантированно получить желаемый результат. После передачи вам сайта записываю видеоинструкцию по самостоятельному пользованию и редактированию. В течение 4-х недель после завершения сотрудничества оказываю бесплатную техническую поддержку сайта и помогаю с любыми вопросами.

Работаю по предоплате 30-50%, возможно заключение договора.

Telegram: https://t.me/svetlaniass

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/hidesign_sv