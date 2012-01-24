Прикладное программирование ,создание приложений Windows Phone7,.NET

СУТЬ:

Предлагаю себя в качестве разработчика .NET Microsoft Visual Studio , Windows Phone7,Silverlight,WPF,XNA 4.0

УСЛУГА:

Создание приложений различных направлений.

создание бизнес приложений , игр , мобильный контент и прочее.

Также возможно редактирование готовых приложений, "доводка" их до желаемого, а также расширения функционала.

ДОСТОИНСТВА:

Четкое выполнение по срокам, умеренные цены.

ОПЛАТА:

Небольшие проекты (до 100$) – по готовности.

Сделал, показал. Если устроило – оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.

Проекты крупнее – по договоренности. Обычно – поэтапная оплата.

Способы оплаты: Web-Money, Яndex.Деньги, Contact, банковские переводы, и др.

КОНТАКТЫ:

[email protected]

ICQ 481-659-049