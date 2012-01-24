Прикладное программирование ,создание приложений Windows Phone7,.NET
СУТЬ:
Предлагаю себя в качестве разработчика .NET Microsoft Visual Studio , Windows Phone7,Silverlight,WPF,XNA 4.0
УСЛУГА:
Создание приложений различных направлений.
создание бизнес приложений , игр , мобильный контент и прочее.
Также возможно редактирование готовых приложений, "доводка" их до желаемого, а также расширения функционала.
ДОСТОИНСТВА:
Четкое выполнение по срокам, умеренные цены.
ОПЛАТА:
Небольшие проекты (до 100$) – по готовности.
Сделал, показал. Если устроило – оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.
Проекты крупнее – по договоренности. Обычно – поэтапная оплата.
Способы оплаты: Web-Money, Яndex.Деньги, Contact, банковские переводы, и др.
КОНТАКТЫ:
ICQ 481-659-049
Действие аккаунта приостановлено!
Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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