svetlica73

Богдашева
Светлана Юрьевна
Общая информация о себе:
Возраст: 25 лет.
Семейное положение: не замужем, детей нет.
Адрес: г. Ульяновск
E-mail: [email protected]
Образование:
2004 – 2008 г.г.
Московский Славянский институт.
Специальность: психолог, преподаватель психологии.
Защитила дипломную работу по теме: «Конфликты в школе у подростков 15 лет»
2000 – 2004 г.г.
Ульяновский базовый медицинский колледж.
Специальность: лечебное дело. По окончании получила диплом с отличием.
Трудовая деятельность
Февраль 2005 г. МУЗ УГК БСМП.
Профессиональный опыт и навыки:
- знания в области психологии и педагогики;
-английский язык – базовый уровень;
- пользователь ПК, работа в MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)
Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express), статистическими (SPSS, ОСА), графическими (CorelDRAW, Paint Shop Pro) и маркет-медиа пакетами (IMS, Super MIDAS, Galileo). Имею домашний ПК с доступом в Интернет.
Дополнительные сведения:
Личные качества:
Дисциплинированность, коммуникабельность, умение ладить с людьми, целеустремленность, ответственность, исполнительность. Отсутствие вредных привычек.
Увлечения: Литература по психологии, Интернет.