svetlica73

Богдашева

Светлана Юрьевна

Общая информация о себе:

Возраст: 25 лет.

Семейное положение: не замужем, детей нет.

Адрес: г. Ульяновск

E-mail: [email protected]

Образование:

2004 – 2008 г.г.

Московский Славянский институт.

Специальность: психолог, преподаватель психологии.

Защитила дипломную работу по теме: «Конфликты в школе у подростков 15 лет»

2000 – 2004 г.г.

Ульяновский базовый медицинский колледж.

Специальность: лечебное дело. По окончании получила диплом с отличием.

Трудовая деятельность

Февраль 2005 г. МУЗ УГК БСМП.

Профессиональный опыт и навыки:

- знания в области психологии и педагогики;

-английский язык – базовый уровень;

- пользователь ПК, работа в MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)

Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express), статистическими (SPSS, ОСА), графическими (CorelDRAW, Paint Shop Pro) и маркет-медиа пакетами (IMS, Super MIDAS, Galileo). Имею домашний ПК с доступом в Интернет.

Дополнительные сведения:

Личные качества:

Дисциплинированность, коммуникабельность, умение ладить с людьми, целеустремленность, ответственность, исполнительность. Отсутствие вредных привычек.

Увлечения: Литература по психологии, Интернет.