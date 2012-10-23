Качественно и быстро пишу тексты. Рерайт, копирайт, уникальные статьи. Имею большой опыт работы в различных изданиях. Основная специализация - оборудование для HoReCa, ресторанный бизнес, туризм, здоровье, искусство, животные. Работала в изданиях, посвященных этим темам. Имею ряд успешных проектов на других биржах фриланса. Детально вникаю в техзадание, предпочитаю общение по ICQ, с тем, чтобы как можно быстрее и оптимальнее выполнить заказ. Интернет безлимитный, проблем со связью нет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рынок холодильного оборудования299 просмотров
- Высокие технологиии на службе красоте193 просмотра
- Кухонный вопрос210 просмотров
- Торговые автоматы184 просмотра
- Критерии выбора холодидьного оборудования244 просмотра
- Под давлением409 просмотров
- Склад требует порядка768 просмотров
- Виды холодильных камер243 просмотра
- Статья на главную235 просмотров
- Замораживаемся и молодеем194 просмотра
- В Тайланд с детьми189 просмотров
- Суп -праздничное блюдо211 просмотров
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга