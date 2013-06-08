Ищу работу внештатным автором.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИО – Мисник Светлана Игоревна

Город: Нижний Новгород

Район проживания: Верхние Печеры

Образование: Неполное высшее (в настоящее время получаю образование)

Вероисповедание: Православие

Дата рождения: 16 декабря 1992 года (19 лет)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

e-mail: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

Период работы: С ноября 2008 по март 2009 года

Должность: Автор статей

В компании: журнал «Технологии праздника»

Должностные обязанности:

• Написание статей по заданной тематике;

• Проверка грамотности;

• Анализ и сбор информации;

• Осмысление написанного;

• Рерайт;

• Подбор картинок;

• Разработка и реализация собственных проектов, рубрик;

• Проведение интервью;

• Написание новостей.

Период работы: С октября 2009 по февраль 2011 года

Должность: Автор статей

В компании: на «qalib.ru»

Должностные обязанности:

• Ответы на вопросы;

• Анализ статей;

• Подбор картинок;

• Осмысление отзывов на статьи;

• Проверка грамотности.

Период работы: С февраля 2011 по настоящее время

Должность: Автор статей

В компании: в Женском журнале на стайте Women-journal.com

Должностные обязанности:

• Подбор картинок;

• Написание новостей;

• Написание статей;

• Публикация материалов;

• Сбор информации;

• Проверка грамотности;

• Написание статей по заданной тематике;

• Осмысление отзывов.

Период работы: С июля 2012 по настоящее времяю

Должность: Автор статей.

В Компании: женский журнал krasotka.biz.

Должностные обязанности:

• Написание статей;

• Написание новостей;

• Обзор модных тенденций;

• Подбор картинок;

• Сбор информации;

• Написание рекламных статей;

• Проверка грамотности;

• Написаний статей по заданной тематике;

• Осмысление отзывов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. Козьмы Минина

Дата окончания: Июнь 2015

Факультет: Философский

Специальность: Философ,

Специализация: Социальное управление

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Название курса: «Парикмахерское искусство»

Учебное заведение: Институт дополнительного профессионального образования

Дата окончания: Январь 2012

Название курса: Косметолог

Учебное заведение: Ремесленная академия

Дата окончания: Декабрь 2011 года

Название курса: Имеджмейкер-стилист

Учебное заведение: Учебный центр «А.Ф. Конто»

Дата окончания: Апрель 2012 года

Название курса: Визажист

Учебное заведение: Институт дополнительного профессионального образования;

Дата окончания: Март 2012 года

В настоящее время являюсь студенткой Медиашколы по специальности журналист.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Aнглийский язык: Разговорный

Греческий язык: Со словарем

Латинский язык: Со словарем.

Компьютерные навыки: Программы Microsoft Word, Microsoft Excel.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водительские права: нет

Занятия в свободное время: фотография, музыка, рукоделие, кулинария.

Темы, на которые могу писать статьи: кулинария, знаменитости, мода, красота, здоровье, путешествие, животные, отношения, психология, любовь, дети.

Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, системное мышление, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни.