ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИО – Мисник Светлана Игоревна
Город: Нижний Новгород
Район проживания: Верхние Печеры
Образование: Неполное высшее (в настоящее время получаю образование)
Вероисповедание: Православие
Дата рождения: 16 декабря 1992 года (19 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
e-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ
Период работы: С ноября 2008 по март 2009 года
Должность: Автор статей
В компании: журнал «Технологии праздника»
Должностные обязанности:
• Написание статей по заданной тематике;
• Проверка грамотности;
• Анализ и сбор информации;
• Осмысление написанного;
• Рерайт;
• Подбор картинок;
• Разработка и реализация собственных проектов, рубрик;
• Проведение интервью;
• Написание новостей.
Период работы: С октября 2009 по февраль 2011 года
Должность: Автор статей
В компании: на «qalib.ru»
Должностные обязанности:
• Ответы на вопросы;
• Анализ статей;
• Подбор картинок;
• Осмысление отзывов на статьи;
• Проверка грамотности.
Период работы: С февраля 2011 по настоящее время
Должность: Автор статей
В компании: в Женском журнале на стайте Women-journal.com
Должностные обязанности:
• Подбор картинок;
• Написание новостей;
• Написание статей;
• Публикация материалов;
• Сбор информации;
• Проверка грамотности;
• Написание статей по заданной тематике;
• Осмысление отзывов.
Период работы: С июля 2012 по настоящее времяю
Должность: Автор статей.
В Компании: женский журнал krasotka.biz.
Должностные обязанности:
• Написание статей;
• Написание новостей;
• Обзор модных тенденций;
• Подбор картинок;
• Сбор информации;
• Написание рекламных статей;
• Проверка грамотности;
• Написаний статей по заданной тематике;
• Осмысление отзывов.
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. Козьмы Минина
Дата окончания: Июнь 2015
Факультет: Философский
Специальность: Философ,
Специализация: Социальное управление
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса: «Парикмахерское искусство»
Учебное заведение: Институт дополнительного профессионального образования
Дата окончания: Январь 2012
Название курса: Косметолог
Учебное заведение: Ремесленная академия
Дата окончания: Декабрь 2011 года
Название курса: Имеджмейкер-стилист
Учебное заведение: Учебный центр «А.Ф. Конто»
Дата окончания: Апрель 2012 года
Название курса: Визажист
Учебное заведение: Институт дополнительного профессионального образования;
Дата окончания: Март 2012 года
В настоящее время являюсь студенткой Медиашколы по специальности журналист.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Aнглийский язык: Разговорный
Греческий язык: Со словарем
Латинский язык: Со словарем.
Компьютерные навыки: Программы Microsoft Word, Microsoft Excel.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Водительские права: нет
Занятия в свободное время: фотография, музыка, рукоделие, кулинария.
Темы, на которые могу писать статьи: кулинария, знаменитости, мода, красота, здоровье, путешествие, животные, отношения, психология, любовь, дети.
Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, системное мышление, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни.