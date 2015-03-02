svetoch001

Нужно создать видео рекламу на видео курс http://info-dvd.ru/bbm/go/titan101/cmp/3645156 продолжительностью до 60 секунд. Это видео для публикации в видео системе ю тюб. Видео должно быть уникальным, привлекательным и интересным, захватывающим внимание зрителя. И хорошего качества.
Здравствуйте, все посетители моей страницы в этой системе. Я хоть и зарегистрировался давно в сервисе weblancer, решил попробовать свои силы только сейчас. Я имею навыки работы в копирайтинге. Пишу статьи под заказ в биржах статей etxt.ru и textsale.ru. заказчики всегда оставались довольны моей работой. Бывало, что приходилось дорабатывать тексты, по желанию заказчика. Выполнил около 1000 заказов, из них три заказа были отправлены на доработку на биржах. У меня есть свой блог винтернете, адрес azatblog.ru. Там я пишу статьи по работе на компьютере. Имею опыт работы с компьютерными программами. Установка операционных систем не составляет для меня проблем.
Занимаюсь восточными единоборствами и оздоровительными гимнастиками.
Увлекаюсь фото и видео съемкой. есть небольшие навыки по редактированию фото в фотошопе.
По профессии я электрик. Так же имею опыт работы по электромонтажу в квартирах и домах.
- Видеомонтаж19 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте всем. Мне бы нужно создать простой, уникальный шаблон для моего блога http://azatblog.ru/ . Где описание блога, оставить описание так же, ну можно что-то другое, сцепляющее и добавить туда фотографию компьютера, под всем этим добавив ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно создать объявление для размещения на листочке формата А4. Эти объявления будут расклеиваться на рекламных досках по городу. Объявление такое, которое должно привлекать людей к занятиям боевыми искусствами вин-чун и джит-кун-до. Чтоб человек посмотрел на ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад