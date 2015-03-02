svetoch001

Начинающий работник интернета

Здравствуйте, все посетители моей страницы в этой системе. Я хоть и зарегистрировался давно в сервисе weblancer, решил попробовать свои силы только сейчас. Я имею навыки работы в копирайтинге. Пишу статьи под заказ в биржах статей etxt.ru и textsale.ru. заказчики всегда оставались довольны моей работой. Бывало, что приходилось дорабатывать тексты, по желанию заказчика. Выполнил около 1000 заказов, из них три заказа были отправлены на доработку на биржах. У меня есть свой блог винтернете, адрес azatblog.ru. Там я пишу статьи по работе на компьютере. Имею опыт работы с компьютерными программами. Установка операционных систем не составляет для меня проблем.

Занимаюсь восточными единоборствами и оздоровительными гимнастиками.

Увлекаюсь фото и видео съемкой. есть небольшие навыки по редактированию фото в фотошопе.

По профессии я электрик. Так же имею опыт работы по электромонтажу в квартирах и домах.