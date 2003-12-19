svetyri

Светлана svetyri

 
20 летРоссия/Миасс
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Тебе нужна помощь? Ты ищешь меня! Добрый день, меня зовут Светлана. Я начинающий дизайнер веб-сайтов/ копирайтер . Хоть и новичок, но огромное желание и стремление помогают мне развиваться. На данный момент я: 

Прошла курс "Копирайтер, менеджер, упаковщик инфопродуктов" у блогера @lilit_gol

Получила огромный багаж знаний на вебинарах @alexandramitroshina, а именно:- Продвижение личного блога от нуля до профи;- Как снимать интересные сторис;- Как зарабатывать на блоге с любым количеством подписчиков; - Личный бренд и монетизация Инстагарма;- Как писать крутые посты для Инстагарма;- Как вести красивый профиль в Инстагарме;- Секреты эффективной рекламы в сторис;

Курс от @margo.savchuk и @danilmatukhno по заработку

в Instagram

 Курс «Основы веб-дизайна в Adobe Photoshop”  

Что я умею? 

✔Копирайтинг.  Написание постов.

✔Визуал профиля. Фото, видео, оформление сториз. 

✔ Работа в Adobe Photoshop. ✔Создание веб-дизайна для сайта.

 Буду рада сотрудничеству!

Почта: [email protected]

Instagram: @lostsvet 

PhotoshopНаписание постов