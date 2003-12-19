Тебе нужна помощь? Ты ищешь меня! Добрый день, меня зовут Светлана. Я начинающий дизайнер веб-сайтов/ копирайтер . Хоть и новичок, но огромное желание и стремление помогают мне развиваться. На данный момент я:
Прошла курс "Копирайтер, менеджер, упаковщик инфопродуктов" у блогера @lilit_gol
Получила огромный багаж знаний на вебинарах @alexandramitroshina, а именно:- Продвижение личного блога от нуля до профи;- Как снимать интересные сторис;- Как зарабатывать на блоге с любым количеством подписчиков; - Личный бренд и монетизация Инстагарма;- Как писать крутые посты для Инстагарма;- Как вести красивый профиль в Инстагарме;- Секреты эффективной рекламы в сторис;
Курс от @margo.savchuk и @danilmatukhno по заработку
в Instagram
Курс «Основы веб-дизайна в Adobe Photoshop”
Что я умею?
✔Копирайтинг. Написание постов.
✔Визуал профиля. Фото, видео, оформление сториз.
✔ Работа в Adobe Photoshop. ✔Создание веб-дизайна для сайта.
Буду рада сотрудничеству!
Почта: [email protected]
Instagram: @lostsvet