Немного о себе: окончила педагогический университет по специальности: дошкольная педагогика и

психология. Тридцать лет работала в сфере дошкольного образования, поэтому понимаю, насколько важен надёжный помощник, человек, с которым приятно работать. Я гарантирую надёжность, потому что у меня есть этот опыт, полученный в другой сфере. Заказчик получит грамотно оформленный текст точно в срок. Работаю транскрибатором и наборщиком текстов, потому что люблю помогать другим людям. Мне нравится переводить тексты и доносить их до масс. Стремлюсь удовлетворить запросы клиента, потому что уважаю его время и труд.