svi-sweety

Интернет-агентство «IMA interactive» - Контент-менеджер
Украинский институт промышленной собственности – Эксперт отдела товарных знаков
ООО Консалтинговая компания „Сидкон” - специалист информационно-аналитического отдела. Составление аналитических отчетов, комплексный поиск и анализ информации по темам узкого направления, работа с базами данных, построенных на платформе Oracle.
ЯЗЫКИ: русский – свободно
украинский – свободно
английский – свободно
РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ Базы данных, Интернет (включая E-mail агенты), MS Windows, MS Office, работа по администрированию сайтов, Adobе Photoshop.
ИНТЕРЕСЫ: Автомобили, художественная литература, плавание.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Ответственность, умение и желание работать в команде, коммуникабельность, исполнительность, чувство юмора, аккуратность, стремление к профессиональному росту.
Дополнительно:
2 фаховые статьи и 9 тезисов выступлений на научных семинарах и конференциях.
6 научно-исследовательских работ.