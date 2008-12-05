svi-sweety

Интернет-агентство «IMA interactive» - Контент-менеджер

Украинский институт промышленной собственности – Эксперт отдела товарных знаков

ООО Консалтинговая компания „Сидкон” - специалист информационно-аналитического отдела. Составление аналитических отчетов, комплексный поиск и анализ информации по темам узкого направления, работа с базами данных, построенных на платформе Oracle.

ЯЗЫКИ: русский – свободно

украинский – свободно

английский – свободно

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ Базы данных, Интернет (включая E-mail агенты), MS Windows, MS Office, работа по администрированию сайтов, Adobе Photoshop.

ИНТЕРЕСЫ: Автомобили, художественная литература, плавание.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Ответственность, умение и желание работать в команде, коммуникабельность, исполнительность, чувство юмора, аккуратность, стремление к профессиональному росту.

Дополнительно:

2 фаховые статьи и 9 тезисов выступлений на научных семинарах и конференциях.

6 научно-исследовательских работ.