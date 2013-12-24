Квалифицированный и Опытный Контент-райтер/Копирайтер/Переводчик АнглРус

Предоставлю качественный веб-контент, SEO статьи, описания товаров, информационные статьи, блог посты, переводы, пресс-релизы и пр.

Последние 2,5 года работал с многими заказчиками и SEO фирмами из США, Австралии, Канады, Великобритании и Франции.

Можете просмотреть отзывы заказчиков за этот период по следующей ссылке - https://www.odesk.com/users/Highly-Qualified-Copywriter-and-Rus-Eng-Eng-Rus-Translator_~~d72b6757354cbdb0?sid=28001

Владею английским на уровне носителя языка. Работаю переводчиком более 8 лет. Выполняю как письменные так и устные переводы, включая синхронный.

Буду рад сотрудничеству с серьезными заказчиками.