Квалифицированный и Опытный Контент-райтер/Копирайтер/Переводчик АнглРус
Предоставлю качественный веб-контент, SEO статьи, описания товаров, информационные статьи, блог посты, переводы, пресс-релизы и пр.
Последние 2,5 года работал с многими заказчиками и SEO фирмами из США, Австралии, Канады, Великобритании и Франции.
Можете просмотреть отзывы заказчиков за этот период по следующей ссылке - https://www.odesk.com/users/Highly-Qualified-Copywriter-and-Rus-Eng-Eng-Rus-Translator_~~d72b6757354cbdb0?sid=28001
Владею английским на уровне носителя языка. Работаю переводчиком более 8 лет. Выполняю как письменные так и устные переводы, включая синхронный.
Буду рад сотрудничеству с серьезными заказчиками.
Портфолио
- Yaz review125 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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от 1 дня
#1525
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#2435
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#4157
Переводы
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от 1 дня
#4212
Копирайтинг
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от 1 дня
#8005