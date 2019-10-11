Приветствую!

Меня зовут Александра. Я веб-дизайнер, разрабатываю дизайны для лендингов и делаю это очень хорошо, убедиться в этом вы можете кликнув по этим словам, так вы попадете на мое портфолио. А здесь вы сможете прочитать несколько отзывов о моей работе. Я сотрудничала со студиями LeadMe, Make Brands, разрабатывала кейсы для крупных компаний и больших людей (подробнее в моем портфолио).

Под моим руководством находится небольшая команда дизайнеров, они менее опытны, чем я, и находятся в сфере веб-дизайне меньшее время. В моей команде есть и дизайнеры, которые нарисуют макет в любом редакторе (Photoshop, Figma, XD), и верстальщики, которые превратят картинку в рабочий, адаптивный сайт. Я лично ручаюсь за каждого из них и качество выдаваемого материала, весь дизайн проходит через мои руки.

Вы можете заказать дизайн лендинга у меня:

- по цене от 450$

Вы можете заказать дизайн лендинга у моих ребят:

- по цене от 200$

Почему выгодно делать дизайн у моих дизайнеров? Потому что макет от и до проходит через меня, я буду контролировать каждую деталь. По итогу вы платите более чем в 2 раза меньше за проект моего уровня.

Лендинг под ключ:- по цене от 400$

Прототип:- по цене от 1500 руб

Мое портфолио - https://www.behance.net/sasha-sviridova

Портфолио моих дизайнеров - https://drive.google.com/open?id=1eRj2ia1TIT1v9DubxoN1MLNp03zO2vkt

Данные работы моих ребят НЕ были отредактированы мною, это их ЛИЧНЫЕ проекты, так как команду я набрала только сейчас

Контакты:

E-mail - [email protected]

VK - https://vk.com/sasha.svir

Telegram - +380665159909 или @svirisha