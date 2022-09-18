sviryd_yuliya

Набор текстов, транскрибация, таблицы

Здравствуйте, меня зовут Юлия!

У меня высшее экономическое образование. Дополнительно изучала складскую логистику. Есть большой опыт работы в 1С:Предприятие, Word, Excel, Internet и других офисных программах.

Сделаю транскрибацию аудио и видео файлов.

Перепечатаю текст со сканов, фото, PDF-файлов или рукописей.

Создам таблицу в Excel или отредактирую уже созданную, добавлю формулы, посчитаю все цифры.

Подготовлю к печати.

Работа будет готова в полном объеме в указанный срок, быстро и без ошибок.

Объём заказа может быть любой.