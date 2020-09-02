Профессиональное написание дипломных работ
Профессионально занимаюсь фрилансом более 10 лет. Отлично владею ПК.
Выполняю:
- Рефераты, контрольные, курсовые, дипломные работы, отчеты по практике.
- Набор текста с печатного и рукописного оригинала (рус., укр.,англ.,пол).
- Настройка рекламных компаний в Google Ads. Имеется большой практический опыт, а не просто видосики посмотрел ;-)
- Письменные переводы текста: с/на русский, украинский, английский, французский, итальянский.
- Написание докладов, рецензий к дипломным работам.
- Создание гистограмм, диаграмм, графиков средствами MS Excel.
- Презентации в MS Power Point.
- Базы данных в MS Access, MS Excel.