Профессиональное написание дипломных работ

Профессионально занимаюсь фрилансом более 10 лет. Отлично владею ПК.

Выполняю:

- Рефераты, контрольные, курсовые, дипломные работы, отчеты по практике.

- Набор текста с печатного и рукописного оригинала (рус., укр.,англ.,пол).

- Настройка рекламных компаний в Google Ads. Имеется большой практический опыт, а не просто видосики посмотрел ;-)

- Письменные переводы текста: с/на русский, украинский, английский, французский, итальянский.

- Написание докладов, рецензий к дипломным работам.

- Создание гистограмм, диаграмм, графиков средствами MS Excel.

- Презентации в MS Power Point.

- Базы данных в MS Access, MS Excel.