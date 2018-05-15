Ищу кто сможет сделать сайт на вордпресс по строительной тематике. Интересует лендинг, дизайн, блоки , расположение текстов предлагаете вы. После того как сайт утверждаем я даю фото и текста для наполнения. Нужен грамотный подход и ...
- $30Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $12
Нужно сделать визуализацию домов для сайта в 3D Max 5-7 ракурсов 4 фасада и простые планировки.3D-графика25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Нужно сделать сайт лендинг по строительству домов в вордпресс или на любой другой независимой платформе. Готов так же рассмотреть покупку готового лендинга. Интересует уникальность, качество, наполнение, креатив и низкая стоимость, так как потом нужно ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать лендинг по строительству каркасных домов. Готов так же рассмотреть покупку готового лендинга. Интересует уникальность, качество, наполнение, креатив и низкая стоимость, так как потом нужно будет их делать постоянно. От вас: ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $125
Нужно сделать визуализацию домов 12 шт. Исходники картинки и планировки с пояснениями в пдф. Моделей нет. Интересует 5-7 рендеров с окружением на 1 дом + 4 фасада на сером фоне и простые планировки. ...Архитектура зданий16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать разделы ИС к нескольким проектам Электрика Канализация и водоснабжение Отопление Пишите на каждый раздел цену за м2 и срокиЧертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать 3д визуализацию 5 домов. 6-7 ракурсов дома и планировки (планировки в 2 д) (одно окружение для всех домов.) Присылайте стоимость и сроки за 1 дом. Исходники даю в Jpg картинках, ...3D-графика11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать проект каркасного дома 2 этажа 120м2 Фундамент ленточный Стены 200мм каркас Полы брус 100х200 Кровля 50х200 Металлочерепица За проект АР+КР готов заплатить 8000 руб. Так же нужно ...Архитектура зданий11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать визуализацию 20 домов в программе Lumion 8. Пишите стоимость за 1 проект. Отдам предпочтение качественным работам и низкой цене, а так же минимальным срокам. Исходники будут картинки в jpg. фасад и планировки.Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать визуализацию дома 5-6 рендеров. Исходник ссылка из интернета на проект. Интересует цена качество и сроки.Интерьеры и Экстерьеры27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать визуализацию 20 коттеджей, На каждый дом 4 шт. 3D визуализации, 4 шт фасады 2D и планировки. Стоимость отрисовки 1 дома 500 руб.Архитектура зданий23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 2 проекта дома. 1 дом по каркасной технологии 150 м2 разделы АР+КД стоимость 9000 руб. Второй дом из Пеноблоков 220м2 разделы АР+КР стоимость 13200 руб.Архитектура зданий6 заявокЗакрыт7 лет назад