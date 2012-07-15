1. Качественный дизайн, привлекающий клиентов и повышающий прибыль от Вашего бизнеса, поскольку у меня есть опыт работы в сферах здоровьесбережения, экологии, образования.
2. Юридическая безопасность - я использую только платную лицензионную графику, поэтому у Вас не возникнет возможных претензий со стороны авторов графических работ.
3. Все последующие заказы для Вас будут на 10% дешевле.
Как я работаю:
1. Только по предоплате 50% (предоплата нужна только при первом сотрудничестве).
2. Способы оплаты: Яндекс.Деньги, Webmoney.
Гарантии:
Если Вам не понравится результат, я возвращу Вам предоплату.
Система скидок:
1. Заказывая сразу два дизайна сайтов, Вы получаете скидку в 30%
2. Заказывая дизайн повторно, Вы получаете скидку в 10%
Контакты:
телефон: +7913176990
skype: svladka63
E-mail: [email protected]