Выгоды от сотрудничества со мной

1. Качественный дизайн, привлекающий клиентов и повышающий прибыль от Вашего бизнеса, поскольку у меня есть опыт работы в сферах здоровьесбережения, экологии, образования.

2. Юридическая безопасность - я использую только платную лицензионную графику, поэтому у Вас не возникнет возможных претензий со стороны авторов графических работ.

3. Все последующие заказы для Вас будут на 10% дешевле.

Как я работаю:

1. Только по предоплате 50% (предоплата нужна только при первом сотрудничестве).

2. Способы оплаты: Яндекс.Деньги, Webmoney.

Гарантии:

Если Вам не понравится результат, я возвращу Вам предоплату.

Система скидок:

1. Заказывая сразу два дизайна сайтов, Вы получаете скидку в 30%

2. Заказывая дизайн повторно, Вы получаете скидку в 10%

Контакты:

телефон: +7913176990

skype: svladka63

E-mail: [email protected]