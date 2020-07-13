Графический дизайнер, иллюстратор, мастер визуала в инстаграмРаботаю в программах Adobe illustrator, Procreate, а также различные приложения для работы с визуалом инстаграмМои услуги:

1) Графический дизайн:

- разработка логотипов

- оформление чек-листов/трекеров/рабочих тетрадей/прайс-листов/гайдов

- оформление презентаций

- иконки для сайтов и приложений

- хайлайты для инстаграм

2) Визуал для инстаграм:

- разработка визуальной концепции профиля

- подборка референсов для съемки на основе концепции

- обработка фото для инстаграм

- оформление "доп.реальности" для фото в инстаграм

- разработка концепции по сторис (тематика, оформление, игры)

Очень люблю свою работу и всегда довожу начатые проекты до совершенства. Для меня главное - сделать работу качественно.