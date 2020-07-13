Графический дизайнер, иллюстратор, мастер визуала в инстаграмРаботаю в программах Adobe illustrator, Procreate, а также различные приложения для работы с визуалом инстаграмМои услуги:
1) Графический дизайн:
- разработка логотипов
- оформление чек-листов/трекеров/рабочих тетрадей/прайс-листов/гайдов
- оформление презентаций
- иконки для сайтов и приложений
- хайлайты для инстаграм
2) Визуал для инстаграм:
- разработка визуальной концепции профиля
- подборка референсов для съемки на основе концепции
- обработка фото для инстаграм
- оформление "доп.реальности" для фото в инстаграм
- разработка концепции по сторис (тематика, оформление, игры)
Очень люблю свою работу и всегда довожу начатые проекты до совершенства. Для меня главное - сделать работу качественно.