svmalina

Светлана Малина svmalina

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дизайн интерьера, эскизы, визуализация, подбор мебели и материалов, чертежи

Создам интерьер для Вас, учитывая Ваши пожелания и вкусы. Концепция, эскизы, подбор мебели и материалов, визуализация, чертежи. Авторский надзор. Росписи, живопись.

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