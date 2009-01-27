Светлана Малина svmalinasvmalina
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дизайн интерьера, эскизы, визуализация, подбор мебели и материалов, чертежи
Создам интерьер для Вас, учитывая Ваши пожелания и вкусы. Концепция, эскизы, подбор мебели и материалов, визуализация, чертежи. Авторский надзор. Росписи, живопись.
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Портфолио
- Neuhaus 3226 просмотров
- Neuhaus 2221 просмотр
- Neuhaus212 просмотров
- Кухня211 просмотров
- Гостиная квартира в СПб221 просмотр
- Гостиная208 просмотров
- Развертки кафе (пример)353 просмотра
- Кафе перспектива1064 просмотра
- Детская220 просмотров
- Перспектива гостиной2643 просмотра
- Развертки (пример)478 просмотров
- Аксонометрия кухни, квартира в С.Пб1837 просмотров