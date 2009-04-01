Психолог-консультант, доцент, кандидат психологических наук

Основные приоритеты: ответственность, профессионализм и креативность.

В 1984 году получил диплом Ленинградского государственного университета по специальности "Инженерная психология".

В 1989 году завершил обучение в очной аспирантуре НИИ психологии Украины в г. Киев и защитил кандидатскую диссертацию по проблеме развития творческого мышления.

С 1999 по 2001 год заведовал кафедрой психологии Сумского государственного педагогического института.

С 2001 по 2007 года заведовал кафедрой психологии Сумского областного института последипломного педагогогического образования.

С 2005 года явлюсь руководителем Сумского психологического клуба, в котором проводятся тренинги и консультации.

Имею десятилетний опыт работы по системному психологическому консультированию.

Являюсь автором статей по различным актуальным психологическим проблемам.