Основные приоритеты: ответственность, профессионализм и креативность.
В 1984 году получил диплом Ленинградского государственного университета по специальности "Инженерная психология".
В 1989 году завершил обучение в очной аспирантуре НИИ психологии Украины в г. Киев и защитил кандидатскую диссертацию по проблеме развития творческого мышления.
С 1999 по 2001 год заведовал кафедрой психологии Сумского государственного педагогического института.
С 2001 по 2007 года заведовал кафедрой психологии Сумского областного института последипломного педагогогического образования.
С 2005 года явлюсь руководителем Сумского психологического клуба, в котором проводятся тренинги и консультации.
Имею десятилетний опыт работы по системному психологическому консультированию.
Являюсь автором статей по различным актуальным психологическим проблемам.