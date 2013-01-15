Щербак Светлана Владимировна

Возраст 49 лет

Место жительства: Сиреневая, 25-28.

д. т. 347-20-83, м.т. 8-913-487-23-27

e-mail:[email protected]

Образование: высшее, окончила филологический факультет Иркутского государственного университета по специальности «журналистика».

Член Союза журналистов, стаж работы в СМИ – 22 года. Работала корреспондентом, ответственным секретарем, редактором районной студии телевидения, заведующей отделом по средствам массовой информации администрации района, исполняла обязанности редактора районной газеты «Маслянинский льновод», ставшей призером Всероссийского конкурса газет в 2002 году.

Была неоднократным призером областных конкурсов журналистского мастерства: «Пресс-премьер», «Страда», «К 60-летию Победы» и т.д. Награждена Знаком отличия «Золотой фонд прессы», занесена в «Энциклопедию прессы Новосибирской области».

Руководила PR-кампанией Ивана Старикова, когда он впервые был избран депутатом Государственной Думы.

Полтора года (в связи с переездом) работала корректором в газете областного Совета депутатов «Ведомости». Свободно владею всеми жанрами журналистики – от заметки до очерка. Ориентируюсь в самых различных темах. Последние публикации – в газете Сибирского федерального округа – «Момент истины» от 30 апреля, 30 июня, 18 августа 2010 г., в московском журнале «Леди Вита» – май, 2011 г. Имею навыки копирайтера и рерайтера.

Уверенный пользователь ПК, знакома с программами верстки и дизайна. Окончила курсы: «Теория и практика средств массовой информации», «Управление редакционным коллективом, дизайн и верстка изданий».

Коммуникабельна, ответственна, легко обучаема.

Последнее место работы – редактор научного журнала «Вестник НГАУ».

Хобби – люблю смотреть на огонь, воду и на чужую работу, готовить шашлык. А еще – люблю вязать вещи и … слова.