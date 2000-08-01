Радиоинженер по специальности Радиотехника.

Сидоров Владимир Владимирович

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 7августа 1966 года.

Телефон: моб. : 8-963-227-24-57.

Гражданство: Российской Федерации.

Семейное положение: холост.

Сведения об образовании:

В 2000 году закончил аспирантуру НИИ "Научный центр" (Москва, Зеленоград) по специальности 05.12.21 "Радиотехнические системы специального назначения, включая СВЧ-технику и технологию их изготовления". Поступил в аспирантуру в 1997 году.

В 1996 году закончил Московский Государственный открытый университет (перевод из Московского института электронной техники после двух лет учебы). Факультет автоматики и радиоэлектроники.

Радиоинженер по специальности Радиотехника.

Сведения о владении иностранными языками: английский язык (технический перевод по специальности).

Сведения о работе и учебе:

В настоящее время: С 10.2010. ООО «Тульский центр независимых экспертиз «Эксперт групп», эксперт (радиоэлектроника), совместитель.

И с 07.2008. Договорные работы в сфере проектирования систем управления (радиоавтоматика и АСУТП); г. Тула и Тульская область.

ОАО «ПО ЗАВОД СТЕЛЛА».

Г. Зеленоград.

С 03.2008 по 06.2008. Инженер по наладке и испытаниям опытно-промышленного цеха.

Работы по наладке и испытаниям систем управления специального назначения.

ОАО "НИИ молекулярной электроники и Микрон".

Г. Зеленоград.

С 09.2007 по 11.2007. Ведущий инженер-конструктор лаборатории анализа отказов отдела качества.

Установление причин отказов микросхем специального назначения при эксплуатации и причин отказов спроектированных (лабораторных образцов) микросхем.

ОАО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения».

Г. Тула.

С 06.2006 по 08.2007. Ведущий инженер отдела цифровой обработки сигнала отделения радиотехнических систем.

Проектирование радиолокационных систем специального назначения.

Цифровая и аналогово-цифровая схемотехника, программирование на assembler.

Архитектурные решения с использованием DSP-процессоров.

Применение микроконтроллеров в контурах автоматического регулирования.

Цифровые и аналогово-цифровые интерфейсы.

Методы и средства цифровой обработки сигнала.

ЗАО «ИДМ – ПЛЮС».

Г. Зеленоград.

С 12.2005 по 04.2006. Договорные работы.

Перспективные работы по проектированию DSP секции для DSP-RISC процессора. Работы по выбору архитектуры и схемотехники DSP. Проектирование блока параллельного сдвигателя (barrel shifter).

Работы проводились дистанционно из города Кимовска Тульской области (место постоянной регистрации), используя Интернет и телефон.

Выполнено следующее:

- Предварительный выбор архитектуры DSP секции и уточнение деталей (совместно со специалистами ЗАО «ИДМ – ПЛЮС».

- Описание на функциональном уровне умножителя-накопителя, генератора адреса и параллельного сдвигателя. В последствии, в первой половине марта месяца, коррекция интерфейса для сопряжения с RISC секцией (коррекция предложена как более лучшее решение со стороны ЗАО «ИДМ – ПЛЮС», RISC секцией не занимался).

- Разработка схемотехники параллельного сдвигателя. Применено оригинальное решение, основанное на использовании массивов из треугольных матриц и методов их коммутации, что позволяет реализовать в топологическом исполнении регулярную структуру и тем самым минимизировать занимаемую на кристалле площадь. Целью была не только оптимизация, но и возможность изготовления такой схемы в составе каких либо микросхем не только на зарубежных, но и на отечественных фабриках. Выполненные работы представлены в виде schematic.

Следующий этап работ (Verilog синтез) должен был опираться на конкретные физико-технологические параметры и библиотеку, предоставляемые фабрикой. Работы были приостановлены на неопределенное время.

С 06.2004 по 11. 2005 г.

Москва и Тульская область.

Договорные работы в сфере радиоприборостроения и работы в сфере автоматизации промышленности (АСУ ТП).

ОАО «Концерн «Научный центр».

Г. Зеленоград.

С 04. 2003 по 04.2004 г., работа по трудовому соглашению.

Курирование проекторной и производственной деятельности организаций электронной техники, проектирование микросхем специального назначения (частотно-фазовая автоподстройка частоты, устройства преобразования и контроля уровня радиосигналов).

Проектирование радиотехнических устройств.

Прекратил работу в связи с расформированием подразделения.

ГУП НПЦ "ЭЛВИС".

Г. Зеленоград.

С 04.2002 г. по 02.2003 г. ведущий инженер лаборатории цифровой обработки сигнала.

Занимался проведением аналитических исследований о возможностях развития перспективных направлений систем телекоммуникации используя отечественную платформу проектирования "система на кристалле"(SoC) "Мультикор" (включает в себя DSP, RISC и TIME ядра), проектированием радиочастотных модулей.

Работы проводились в рамках конкурсной программы РАСУ «Национальная технологическая база» по направлению создания системы связи поколения 3G.

Эскизное проектирование мультимедийных систем.

Обзор общих тенденций развития мультимедийных систем, специфичных особенностей их видов и реализаций.

ООО "Юник Ай Сиз".

г. Зеленоград.

С 12.2000 г. по 10.2001 г. инженер группы аналогово-цифровой схемотехники.

Проектирование микросхем. Операционные усилители, компараторы, источник опорного напряжения использующий эффект середины запрещенной энергетической зоны транзистора, управляемые автогенераторы.

Так же, занимался вопросами маршрута проектирования (технология изготовления - 0,25 мкм, 2,5 В).

При моделировании проектируемых схем использовал САПР Cadence, (программный пакет Afimma Analog, симуляторы Spectre S, Spectre).

НИИ "Научный центр".

Г. Зеленоград.

С 11.1997 г. по 11.2000 г. аспирант очной аспирантуры.

Очное отделение с частичным отрывом от производства со сроком обучения 3 года по

специальности 05.12.21 "Радиотехнические системы специального назначения, включая СВЧ технику и технологию их производства".

Кандидатские экзамены сдал.

АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон".

Г. Зеленоград.

Базовое предприятие аспирантуры НИИ "Научный центр".

С 02. 1998 г. по 08.2000 г. инженер-конструктор.

Принимал участие в проекте по созданию СБИС для синтезатора частот (технология БиКМОП) с верхней граничной частотой до 1,1 ГГц, содержащую комбинированный частотно-фазовый детектор и систему управления им. СБИС функционирует под управлением микропроцессора. Контур автоматического регулирования.

Работал по функциональному проектированию и электрической принципиальной схеме, но, вместе с тем, проводил поиск топологических ошибок.

Занимался аналогово-цифровой секцией микросхемы выполненной по КМОП технологии. Биполярная секция содержит прескайлер (управляемый предварительный делитель).

Провел моделирование микросхемы с помощью САПР Cadence (программный пакет Analog Artist, симулятор Spectre S), выявил ошибки в топологии, измерял изготовленные лабораторные образцы. Образцы работают в соответствии с заданными характеристиками.

Выступал на конференциях и семинарах с докладами по проблемам фазовой автоподстройки частоты, нейтрализации зоны нечувствительности частотно-фазового детектора и спектральным характеристикам системы фазовой автоподстройки частоты, зависимости шумовой характеристики от скорости перестройки частоты, особенностей режима захвата и удержания частоты, предложения и обоснования оптимальных схемотехнических решений.

Кимовский завод "Импульс" (филиал Кимовского радиоэлектромеханического завода).

Г. Кимовск Тульской обл.

С 04.1997 по 02.1998 г.инженер-конструктор схемотехнического конструкторского бюро в конструкторско-технологическом отделе товаров народного потребления.

Принимал участие в разработке цифрового автомобильного мультиметра и изготовлении его экспериментального образца.

Московский Государственный открытый университет.

Г. Москва.

Закончил в 1996 г. факультет автоматики и радиоэлектроники.

Радиоинженер по специальности "Радиотехника".

Выпускающая кафедра: радиотехнических устройств и систем.

Тема дипломного проекта: радиоприемник FM диапазона.

Кимовский радиоэлектромеханический завод.

Г. Кимовск Тульской обл.

С 03.1991 г. по 04.1997 г. инженер-электроник пластмассового цеха.

Занимался ремонтом автоматизированных систем управления производственными процессами (термопластавтоматы фирмы KuASY, автоматизированные прессы).

Совместно со специалистами централизованной лаборатории систем числового программного управления завода участвовал в проектировании термопластавтомата "Т-1".

На время отпуска непосредственного начальника (механика цеха), согласно приказа по заводу, исполнял его обязанности.

Московский институт электронной техники.

Г. Зеленоград. С 1987 г. по 1989 г. студент очного отделения.

Производственное объединение "Апогей", Кимовский радиоэлектромеханический завод.

Г. Кимовск Тульской обл.

С 1983 г. по 1987 г. и с 1989 г. по 1991 г. регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Занимался гарантийным ремонтом ПЭВМ "Апогей БК-01" реализованной на базе микропроцессорного комплекта К580.

Метрологический отдел. Занимался ремонтом радиоизмерительной аппаратуры: осциллографов (С1-75, С1-55), импульсных генераторов (Г5-54), цифровых мультиметров (В7-16, В7-16А), вольтметров универсальных ВУ-15. Работал электрослесарем КИП и А.

Вторичные источники электропитания. Принимал участие совместно со специалистами ВНИИ радиотехники в настройке экспериментальной установки радиозондирования недр Земли для поиска полезных ископаемых. Занимался регулировкой стендов электротренировки телевизионной аппаратуры для Горьковского телевизионного завода (Кимовский завод «Метеоприбор»).