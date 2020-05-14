Создание логотипов для Вашего сайта\бизнеса.

Добрый день!

Меня зовут Светлана)

Создам для вас красивый шрифтовой именной логотип, который станет вашим брендом, и будет выглядеть очень круто!!

К разработке логотипа для сайта я подхожу с особым вниманием. Дело в том, что логотип является неотъемлемым и крайне важным элементом общего дизайна сайта. Лого не должен выбиваться из общего стиля, его цветовая гамма должна соответствовать основным цветам, используемым на сайте.

Я разработаю логотип, который идеально впишется в дизайн вашего сайта или бизнеса!) Неважно, сколько места отведено для лого – он всегда будет хорошо различим. Готовую работу я могу предоставить как в большом размере, так и в размере, который выбрал веб-дизайнер и который указан в настройках сайта.