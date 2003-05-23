Привет, я Виктория, графический дизайнер с 2-летним стажем работы.

Мои профессиональные инструменты включают в себя Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, с которыми я создаю качественные дизайны для веб-сайтов, карточек товара и логотипов. Кроме того, я активно занимаюсь обработкой фотографий в Adobe Lightroom с 2014 года. Моя цель - постоянно совершенствовать свои навыки и привносить инновации в каждый проект. Готова воплотить в жизнь ваши творческие идеи и помочь вашему бренду выделиться на рынке. Давайте вместе создадим визуальные решения, которые будут успешными и узнаваемыми.