Привет, я Виктория, графический дизайнер с 2-летним стажем работы.
Мои профессиональные инструменты включают в себя Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, с которыми я создаю качественные дизайны для веб-сайтов, карточек товара и логотипов. Кроме того, я активно занимаюсь обработкой фотографий в Adobe Lightroom с 2014 года. Моя цель - постоянно совершенствовать свои навыки и привносить инновации в каждый проект. Готова воплотить в жизнь ваши творческие идеи и помочь вашему бренду выделиться на рынке. Давайте вместе создадим визуальные решения, которые будут успешными и узнаваемыми.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика для Wildberries3 просмотра
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- Дизайн сайта для образовательной платформы2 просмотра
- Инфографика для маркетплейсов2 просмотра
- Разработка логотипа1 просмотр