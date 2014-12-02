Работы по продвижению сайтов.
- сборка семантического ядра с любыми показателями;
- работы по наращиванию ссылочной массы (беков) с любыми показателями и оптимальным уровнем естественности, как в виде организации стратегии актуального ссылочного профиля (соотношение типов ссылок, анкоры), так и в виде полного цикла работ с моим участием (через биржи ссылок);
- составление схемы внутренней перелинковки для передачи веса на страницы входа; - возможны любые другие полные\неполные циклы работ по SEO (без SMM и SMO), просто обозначил что и в каком объеме нравиться;
- оказываю консультации по белому SEO. (вопрос требующий меньше 10 строк исчерпывающего ответа - 100 рублей). Оплата по факту удовлетворенности ответом и наличия совести. :)
- Экстренный аудит - поиск причин обвала позиций.
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Поисковые системы (SEO)
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