Занимаюсь фотографированием на протяжении 3-х лет. Активно занимаюсь коммерческой съемкой людей и событий с 2017 года. Совершенствую навыки работы с программами Adobe photoshop и Adobe Photoshop Lightroom.На хорошем уровне владею такими навыками, как : цветокоррекция фотографий в Adobe photoshop и Adobe Photoshop Lightroom, исправление горизонта на фотографиях, ретушь: простая и частотное разложение, пластика, исправление заднего плана на фотографиях: удаление посторонних предметов, мусора и шумов, усиление яркости и насыщенности на фотографиях, работа с чб фотографиями и портретами. Немного владею навыками создания коллажей и элементов оформления для социальных сетей: вконтакте, фейсбук.

Также занимаюсь любительской съмкой животных : собак и кошек ( и вообще любой живности)

А вообще хотел бы с помощью данного сервиса развить в себе и другие навыки и умения! Открыт для новых интересных предложений. Пишите, с удовольствием приму участие!.