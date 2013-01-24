svyatoslav91

Святослав svyatoslav91

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Работаю по предоплате.

Имею опыт в следующих отраслях:

* Аудиомонтаж

* Транскрибация и расшифровка аудио

* Озвучка различных проектов

* Большой опыт работы с аудио редакторами ( написание минусов, фоновой музыки, подборка треков для различных проектов )

* Работа с наполнением сайтов

* Транскрибация аудио

* Создание различных видеоклипов

Стаж работы 2,5 года

Ищу удалённую работу

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, организаторские способности,

способен быстро обучаться, аналитический ум, преданность работе, сообразительность, умение работать в команде.