svyatoslav91

Работаю по предоплате.
Имею опыт в следующих отраслях:
* Аудиомонтаж
* Транскрибация и расшифровка аудио
* Озвучка различных проектов
* Большой опыт работы с аудио редакторами ( написание минусов, фоновой музыки, подборка треков для различных проектов )
* Работа с наполнением сайтов
* Транскрибация аудио
* Создание различных видеоклипов
Стаж работы 2,5 года
Ищу удалённую работу
Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, организаторские способности,
способен быстро обучаться, аналитический ум, преданность работе, сообразительность, умение работать в команде.
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