Копирайтер, контент-менеджер, SMM - менеджер
- Разработка уникального текстового контента для сайтов и социальных сетей
- Разработка стратегии продвижения в социальных сетях Вконакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Youtube, Pinterest
- Оформление и ведение площадок
- Комьнити-менеджмент
- Мониторинг тематических СМИ и каналов в соц. сетях
- Мониторинг конкурентов
- Контент-менеджмент, работа с популярными и самописными CMS
- Копирайтинг: создание развлекательных и продающих постов
- Работа с блогерами, лидерами мнений
- Контроль удаленной работы про проекту
- Написание текстов на продающие страницы компании (landing page, транзитные страницы);
- Создание "легенд" для товаров
- Слоганы, нейминг
- Создание информационных поводов
- Репутационный копирайтинг
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