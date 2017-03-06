sw_turnip

Александрова sw_turnip

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер, SMM - менеджер

- Разработка уникального текстового контента для сайтов и социальных сетей

- Разработка стратегии продвижения в социальных сетях Вконакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Youtube, Pinterest

- Оформление и ведение площадок

- Комьнити-менеджмент

- Мониторинг тематических СМИ и каналов в соц. сетях

- Мониторинг конкурентов

- Контент-менеджмент, работа с популярными и самописными CMS

- Копирайтинг: создание развлекательных и продающих постов

- Работа с блогерами, лидерами мнений

- Контроль удаленной работы про проекту

- Написание текстов на продающие страницы компании (landing page, транзитные страницы);

- Создание "легенд" для товаров

- Слоганы, нейминг

- Создание информационных поводов

- Репутационный копирайтинг