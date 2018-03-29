swedish1020

Александр Федоров swedish1020

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание ИГРЫ на PYTHON

    Необходим человек с опытом работы с DISCORD BOTS, чтобы сделать простую азартную игру. Навыки работы на PYTHON. Сроки адекватные. Можем сотрудничать в дальнейшем.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа на PYTHON

    Нужно сделать программу на  PYTHON, которая ищет в Интернете ссылки на URL для определенного критерия (критериев) поиска. БЕЗ использования Google. Например, при введении «любой фразы»,  нужен список URL-адресов, которые удовлетворяют этот запрос.

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • ПО на подобии fbaudienceblaster.com.

    Необходимо ПО на подобии fbaudienceblaster.com. Чтобы можно было: - поставить список ключевых слов; - собрать страницу поклонников этих ключевых слов; - извлечь (имя, адрес электронной почты, телефон и все остальное, так же как и на fbaudienceblaster.com); ...

    PHPPython
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад