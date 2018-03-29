swedish1020

Необходим человек с опытом работы с DISCORD BOTS, чтобы сделать простую азартную игру. Навыки работы на PYTHON. Сроки адекватные. Можем сотрудничать в дальнейшем.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать программу на PYTHON, которая ищет в Интернете ссылки на URL для определенного критерия (критериев) поиска. БЕЗ использования Google. Например, при введении «любой фразы», нужен список URL-адресов, которые удовлетворяют этот запрос.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо ПО на подобии fbaudienceblaster.com. Чтобы можно было: - поставить список ключевых слов; - собрать страницу поклонников этих ключевых слов; - извлечь (имя, адрес электронной почты, телефон и все остальное, так же как и на fbaudienceblaster.com); ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Требования на доработку веб-сервиса. Обязательно навыки работы в С#, c платформами .NET FRAMEWORK и технологией ASP .NET WEB API. Работа с Веб-сервисом Мsender.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад