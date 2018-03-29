swedish1020

Необходимо ПО на подобии fbaudienceblaster.com. Чтобы можно было: - поставить список ключевых слов; - собрать страницу поклонников этих ключевых слов; - извлечь (имя, адрес электронной почты, телефон и все остальное, так же как и на fbaudienceblaster.com); ...