sweet_

Светлана sweet_

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Автор-исполнитель студенческих работ

Опыт работы - 5 лет. Только уникальные научные исследования, исключающие

какой-либо плагиат. Мои дипломные и диссертационные работы успешно защищаются в

лучших ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга. Работы всегда делаю в соответствии с

требованиями ГОСТ и пожеланиями заказчика. С физическими лицами работаю по

предоплате, можно 50%, остальное - после завершения дипломного проекта. Все

доработки и сопровождение до защиты, консультации - бесплатно. Обращайтесь. 

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$50/час
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