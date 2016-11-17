Автор-исполнитель студенческих работ
Опыт работы - 5 лет. Только уникальные научные исследования, исключающие
какой-либо плагиат. Мои дипломные и диссертационные работы успешно защищаются в
лучших ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга. Работы всегда делаю в соответствии с
требованиями ГОСТ и пожеланиями заказчика. С физическими лицами работаю по
предоплате, можно 50%, остальное - после завершения дипломного проекта. Все
доработки и сопровождение до защиты, консультации - бесплатно. Обращайтесь.
Действие аккаунта приостановлено!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$50/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга