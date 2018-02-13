sweet_sveta79

Работаю быстро и качественно!

Выполняю большой перечень работ.

- набор, корректировка, распознавание любого текста на компьютере со сканированных страниц (как рукописных, так и напечатанных на русском языке);

- рерайтинг текстов, уникальность от 90%;

- создам таблицу по вашим данным с сайтов, бумажных носителей, фото-файлов;

- соберу вручную информационную базу данных любой тематики. Сбор данных провожу из открытых источников (наименование, сайт, адрес, телефон, почта). Сбор данных производится исключительно вручную, что гарантирует достоверность данных по сравнению с парсингом в несколько раз;

- проведу рассылку на е-mail-адреса по Вашей базе, при необходимости составлю письмо для отправки;

- вручную размещу объявления по Вашей базе электронных досок. Отчёт в Exсel с прикреплением ссылки на объявление. После размещения даю Вам логин и пароль от почты.

- подготовлю презентации к текстовым выступлениям с подготовкой слайдов;

- предоставлю отчет о проделанной работе.