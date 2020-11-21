sweetdream_81

Опыт разработки разделов по АТХ, АСУТП, КИП 12 лет, работаю на должности ведущего инженера.

В основном опыт работы на опасных производствах: в химии, нефтехимии. Под моим руководством разрабатывались разделы АСУТП по технологическим печам, компрессорам, насосам, теплообменникам, авто и жд налива крупных НПЗ в Татарстане (Татнефть, Таиф, ТАНЕКО) Понимание технологии работы установок НПЗ, принципа работы датчиков.

Опыт работы автоматизации вентиляции, тепловых пунктов, котельных.

Анализ замечаний к документации от органов уполномоченной власти (гос. экспертиза, экспертиза промышленной безопасности), замечаний тех. отделов Заказчика. Подготовка ответов, корректировка документации по замечаниям. Обсуждение вопросов с Заказчиком.

Совместная работа с отделом программного обеспечения. Выдача исходных данных по алгоритмам работы, перечням входных/выходных сигналов, таблиц сигнализаций и блокировок, причинно-следственным диаграммам. Разработка программного обеспечения.

Опыт работы в Autocad, Eplan