Рассмотрю любые варианты работы с ПК
Опыт переводов - 12 лет.
Высшее лингвистическое образование, диплом с отличием.
Выполняю:
- переводы различных тематик EN>RU, RU>EN, FR>RU;
- корректировка текста;
- распознавание текcта;
- набор текста;
- транскрибацию видео.
Цены могут быть по договоренности.
Работу выполняю строго в срок, качественно, грамотно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Google (SEO)143 просмотра
- Thermal Steam-turbine Power Plants590 просмотров
- Flying Cars226 просмотров
- Soft129 просмотров
- Burning Train202 просмотра
- He was a Philosopher437 просмотров
- МЧС187 просмотров
- Computer Graphics1782 просмотра
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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