Рассмотрю любые варианты работы с ПК

Опыт переводов - 12 лет.

Высшее лингвистическое образование, диплом с отличием.

Выполняю:

- переводы различных тематик EN>RU, RU>EN, FR>RU;

- корректировка текста;

- распознавание текcта;

- набор текста;

- транскрибацию видео.

Цены могут быть по договоренности.

Работу выполняю строго в срок, качественно, грамотно.