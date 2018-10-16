sweetie-tan

Татьяна sweetie-tan

 
36 летБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рассмотрю любые варианты работы с ПК

Опыт переводов - 12 лет.

Высшее лингвистическое образование, диплом с отличием.

Выполняю:

- переводы различных тематик EN>RU, RU>EN, FR>RU;

- корректировка текста;

- распознавание текcта;

- набор текста;

- транскрибацию видео.

Цены могут быть по договоренности.

Работу выполняю строго в срок, качественно, грамотно.

Портфолио
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
#2015
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3240
Переводы
нет отзывов
от $7
от 1 дня
#5628