Художник-иллюстратор
Создание иллюстраций и персонажей по вашему сюжету, в моем стиле
- Разработаю для вас арт по фотографии, стикеры, принты, эскизы для татуировок.
- Чужие работы не использую, задействую исключительно свое воображение и творческий потенциал.
-Люблю пасмурную погоду, котят, смотреть мультики по утрам и апельсины.
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Портфолио
- Иллюстрации10 просмотров
- Иллюстрации9 просмотров
- Иллюстрации9 просмотров
- Иллюстрации7 просмотров
- Иллюстрации13 просмотров