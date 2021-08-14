Художник-иллюстратор

Создание иллюстраций и персонажей по вашему сюжету, в моем стиле

- Разработаю для вас арт по фотографии, стикеры, принты, эскизы для татуировок.

- Чужие работы не использую, задействую исключительно свое воображение и творческий потенциал.

-Люблю пасмурную погоду, котят, смотреть мультики по утрам и апельсины.